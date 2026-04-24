Kāpēc Folklenda salas kļuvušas par jaunu spriedzes punktu pasaulē?
Diskusijas par Folklenda salām atkal nonākušas uzmanības centrā pēc ziņām, ka ASV varētu pārskatīt savu nostāju attiecībā uz Lielbritānijas pretenzijām uz šo teritoriju. Šāds solis tiek apsvērts kā iespējamais spiediena instruments pret sabiedrotajiem, kuri nav pietiekami atbalstījuši Vašingtonas militārās darbības Irānā.
Folklenda salas ir arhipelāgs Atlantijas okeāna dienvidos, aptuveni 500 kilometru no Argentīnas krastiem un ap 13 000 kilometru no Lielbritānijas. Tās veido divas lielas salas un simtiem mazāku salu. Tajās kopumā dzīvo aptuveni 3600 iedzīvotāju, pārsvarā britu izcelsmes, un vietējā ekonomika balstās uz zvejniecību, lauksaimniecību un tūrismu.
Strīds par šo teritoriju starp Lielbritāniju un Argentīnu ilgst jau gadsimtiem ilgi. Argentīna uzskata, ka salas tai pienākas kopš neatkarības iegūšanas no Spānijas, savukārt Lielbritānija uzsver iedzīvotāju tiesības pašiem lemt par savu nākotni. 1982. gadā šis konflikts pārauga karā, kad Argentīna iebruka salās, bet Lielbritānija pēc 74 dienu ilgas karadarbības atguva kontroli.
Mūsdienās Folklenda salas joprojām ir Lielbritānijas pārvaldībā, un tur tiek uzturēta arī Lielbritānijas militārā klātbūtne. 2013. gada referendumā gandrīz visi salas iemītnieki pauda vēlmi palikt Apvienotās Karalistes sastāvā, tomēr Argentīna šo balsojumu neatzina un turpināja uzturēt savas pretenzijas starptautiskajā arēnā.
ANO Folklenda salas klasificē kā pašpārvaldes neieguvušu teritoriju un aicina abas valstis meklēt mierīgu risinājumu. Tikmēr ģeopolitiskā nozīme pieaug — Ķīna atbalsta Argentīnas pozīciju, bet ASV līdz šim centušās saglabāt neitrālu nostāju. Iespējamā tās maiņa varētu būtiski ietekmēt attiecības starp sabiedrotajiem un atjaunot spriedzi šajā ilgstošajā konfliktā.