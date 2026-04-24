ES Tiesa atceļ EK lēmumu apstiprināt "Lufthansa" glābšanu pandēmijas laikā
Eiropas Savienības (ES) augstākā tiesa ceturtdien atcēla Eiropas Komisijas (EK) lēmumu apstiprināt Vācijas nacionālās aviokompānijas "Lufthansa" glābšanas plānu, kura nolūks bija palīdzēt vienai no pasaulē lielākajām lidsabiedrībām pārvarēt koronavīrusa pandēmijas radīto krīzi.
Tādējādi ES Tiesa saglabājusi spēkā ES Vispārējās tiesas 2023. gadā pieņemto spriedumu, ar kuru tā atcēla EK pieņemto lēmumu apstiprināt sešu miljardu eiro piešķiršanu "Lufthansa".
"Lufthansa" šo ES otras augstākas tiesas spriedumu bija pārsūdzējusi ES augstākajā tiesā.
ES Vispārējā tiesa bija pareizi secinājusi, ka EK ir pārkāpusi ārkārtējos noteikumus, kas tika ieviesti, lai ļautu valdībām atbalstīt ekonomiku krīzes laikā, teikts ES Tiesas paziņojumā.
Taču, ņemot vērā, ka valsts nodrošinātā finanšu palīdzība jau ir atmaksāta, šobrīd nav skaidrs, vai šis tiesas lēmums radīs kādu ietekmi uz "Lufthansa".
Iepriekš ES Vispārējā tiesa, veicot šī glābšanas plāna izvērtēšanu pēc konkurējošo lidsabiedrību "Ryanair" un "Condor" iesniegtajām sūdzībām, bija noraidījusi, ka EK kļūdaini uzskatījusi, ka "Lufthansa" nespēj aizņemties līdzekļus finanšu tirgos, kļūdaini novērtējusi lidsabiedrības ietekmi vairākās lidostās un atbalstījusi nosacījumus, kas nav nodrošinājuši efektīvu konkurenci starp aviokompānijām.
"Lufthansa" 2020. gadā no valsts saņēma finanšu palīdzību, kad pandēmija izraisīja krīzi globālajā aviācijas nozarē. Turpmākajos gados aviokompānija šo sniegto palīdzību atmaksāja, bet Vācijas valdība pēdējo sev piederošo "Lufthansa" akciju daļu pārdeva 2022. gadā.