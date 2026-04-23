Slovākija atkal saņem Krievijas naftu pa cauruļvadu "Družba".
Šodien 15:08
Slovākija ceturtdien paziņoja, ka tā atkalsaņem Krievijas naftu pēc tam, kad Ukraina pabeigusi Krievijas uzbrukumā bojātā naftas vada "Družba" remontdarbus.
Cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā Ukrainai 27. janvārī. Taču Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš šomēnes parlamenta vēlēšanās cieta graujošu sakāvi, apsūdzēja Ukrainu, ka tā tīši bloķē Krievijas naftas piegāžu atsākšanu pa cauruļvadu "Družba". Cauruļvada dēļ Orbāns iepriekš bloķēja Eiropas Savienības (ES) 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai.
"Naftas piegādes Slovākijai pa cauruļvadu "Družba" tika atsāktas plkst. 2 šorīt (plkst. 3 pēc Latvijas laika). Šobrīd nafta tiek saņemta atbilstoši saskaņotajam plānam," ierakstā platformā "Facebook" pavēstījusi Slovākijas ekonomikas ministre Denisa Sakova.
Pēc cauruļvada "Družba" salabošanas ES valstis trešdien vienojās atbloķēt 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai.