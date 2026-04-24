Eiropas Komisija iesaka vairāk strādāt attālināti
Eiropas Komisija iesaka vairāk strādāt attālināti, lai samazinātu fosilo kurināmo patēriņu, ziņo laikraksts "Financial Times".
Attālinātā darba īpatsvara palielināšana ir viens no pasākumiem, ko Komisija iesaka dalībvalstīm, lai pārvarētu fosilā kurināmā cenu pieaugumu, ko izraisījis karš Tuvajos Austrumos.
Nākamnedēļ Eiropas Komisija dalībvalstīm prezentēs plānu energoefektivitātes palielināšanai un pārejai uz zaļo enerģiju. Kā ziņo "Financial Times", tā mērķis ir nodrošināt tūlītēju augsto energoresursu cenu samazinājumu.
Ieteikumi balstās uz pasākumiem, kas tika pieņemti iepriekšējās krīzes laikā, ko izraisīja sankcijas pret Krieviju. Tie ir daļa no centieniem samazināt atkarību no fosilā kurināmā un veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
Komisijas projekta pielikumos, ar kuriem iepazinies "Financial Times", teikts, ka uzņēmumi būtu jārosina nodrošināt darbiniekiem vismaz vienu obligātu attālinātā darba dienu nedēļā. Komisija arī ieteikusi samazināt PVN siltumsūkņiem un saules paneļiem.
Dokuments vēl nav galīgi izstrādāts. Citi pasākumi, tostarp aviācijas degvielas trūkuma problēmas risināšana, joprojām ir izstrādes stadijā.