VIDEO: Ukrainas droni uzbrukuši "Gorkijas" naftas sūknēšanas stacijai
"Gorkijas" naftas sūknēšanas stacija ir daļa no Surgutas-Gorkijas-Polockas naftas cauruļvada un sūknē naftu pa maģistrālajiem naftas cauruļvadiem, padarot to par leģitīmu mērķi Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Naktī uz 23. aprīli bezpilota lidaparāti trāpīja stratēģiskiem mērķiem Krievijas Ņižņijnovgorodas apgabalā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, uzbrukumam bijusi pakļauta "Gorkijas" naftas sūknēšanas stacija netālu no Kstovas.
Kstovas iedzīvotāji 23. aprīļa agrā rītā dzirdēja sprādzienus. Tiek apgalvots, ka trieciens noticis "Gorkijas" naftas sūknēšanas stacijai. Tiešsaistē ievietotās fotogrāfijas to apstiprina. Netālu no objekta izcēlies ugunsgrēks, debesīs paceļoties milzīgam melnu dūmu mākonim. Arī OSINT analītiķi apstiprina šo informāciju. Tikmēr Ņižņijnovgorodas apgabala gubernators Gļebs Ņikitins vēl nav reaģējis uz situāciju reģionā. Arī Krievijas centrālās varas iestādes klusē.
"Gorkijas" starpposma naftas sūknēšanas stacija pieder "Transņeftj-Augšvolgas" cauruļvadam. Tā ir daļa no Surgutas-Gorkijas-Polockas naftas cauruļvada un sūknē naftu pa maģistrālajiem cauruļvadiem. Tas ir viens no lielākajiem naftas sūknēšanas mezgliem Krievijā.
Tā piegādā jēlnaftu pārstrādes rūpnīcām, pēc tam piegādā naftas produktus Krievijas armijai un eksportē naftu. Tāpēc Gorkijas starpposma naftas sūknēšanas stacija ir leģitīms mērķis Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
Ukrainas bruņotie spēki ir vairākkārt uzbrukuši naftas sūknēšanas stacijām Krievijā. 2025. gada septembrī pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma naftas sūknēšanas stacijai netālu no Čeboksaras Čuvašijā tika apturēta Aļmetjevskas-Gorkijas naftas cauruļvada darbība.