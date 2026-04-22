Tūkstošiem studenti Čehijā protestē pret valdības plānu pārskatīt sabiedrisko mediju finansēšanu
Tūkstošiem vidusskolēnu un augstskolu studentu trešdien Čehijas galvaspilsētā Prāgā protestēja pret valdības plānu pārskatīt un samazināt finansējumu sabiedriskajam radio un televīzijai.
"Mēs neļausim jums atņemt medijus," skandēja protestētāji.
Mazākas demonstrācijas notika arī citur Čehijā.
Jaunā koalīcijas valdība populistiskā premjerministra Andreja Babiša vadībā icerējusi atcelt maksu, ko privātpersonas, mājsaimniecības un uzņēmumi maksā par piekļuvi sabiedriskajam radio un televīzijai. Tā vietā sabiedriskie mediji būtu pilnībā atkarīgi no valsts budžeta. Kritiķi apgalvo, ka tas apdraudētu šo mediju neatkarību.
Valdības iecerētais plāns ievērojami samazinātu sabiedrisko mediju pašreizējos budžetus.
Plāns vēl jāapstiprina valdībai un parlamentam.
Mediju darbinieku arodbiedrības paziņoja, ka ir gatavas streikot, ja valdība neatteiksies no šīs ieceres.
Vīnē bāzētais Starptautiskais preses institūts pauda bažas, ka ierosināto izmaiņu motivācija ir vājināt raidorganizāciju finansiālo un redakcionālo neatkarību un apdraudēt to spēju pildīt savu misiju.