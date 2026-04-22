Slovākijas premjerministrs dosies uz Maskavu, bet nepiedalīsies 9. maija parādē
Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka dosies uz Maskavu, lai atzīmētu Otrā pasaules kara beigas, taču nepiedalīsies 9. maija militārajā parādē.
Fico paziņoja, ka parādes vietā noliks ziedus pie Nezināmā kareivja kapa.
Pirms vizītes Maskavā premjerministrs dosies uz Minheni, kur apmeklēs memoriālo kompleksu bijušās nacistu Dahavas koncentrācijas nometnes vietā.
Igaunija, Lietuva un Latvija iepriekš liedza Fico lidmašīnai izmantot savu gaisa telpu, lai dotos uz 9. maija pasākumiem Maskavā.
Fico atkārtoti apstiprināja savu nodomu doties uz Krieviju, norādot, ka uzskata to par personīgu pienākumu pret tiem, kas gāja bojā Otrajā pasaules karā.
Eiropā Otrā pasaules kara upurus piemin 8. maijā.
Igaunijas ārlietu ministrs Marguss Cahna uzsvēra, ka Igaunijas nostāja ir skaidra - neviena valsts nedrīkst izmantot tās gaisa telpu, lai stiprinātu attiecības ar Krieviju laikā, kad Kremlis turpina ignorēt starptautiskās normas un ved agresīvu karu pret Ukrainu.
Jau ziņots, ka arī pagājušajā gadā Baltijas valstis neatļāva šķērsot savu gaisa telpu ārvalstu amatpersonu lidmašīnām ceļā uz Maskavu, kur 9. maijā tiek svinēta tā dēvētā Uzvaras diena. Fico pagājušajā gadā bija spiests veikt garu apkārtceļu, lidojot pāri Ungārijai, Rumānijai un Melnajai jūrai. Iecerētais lidojuma maršruts bija jāmaina arī Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča lidmašīnai.