ES plāno samazināt finansējumu Venēcijas biennālei Krievijas paviljona dēļ
Eiropas Savienība (ES) plāno samazināt finansējumu Venēcijas biennālei saistībā ar plānoto Krievijas paviljona atvēršanu.
"Kamēr Krievija bombardē muzejus, iznīcina baznīcas un cenšas izdzēst Ukrainas kultūru, tai nevajadzētu ļaut izstādīt savu [mākslu]. Krievijas atgriešanās Venēcijas biennālē ir morāli nepareiza," otrdien pēc ES dalībvalstu ārlietu ministru sanāksmes Luksemburgā paziņoja Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa. Viņa pavēstīja, ka ES plāno samazināt finansējumu Venēcijas biennālei.
Krievija iepriekš, konsultējoties ar biennāles fondu, paziņoja, ka šogad atkal piedalīsies Venēcijā notiekošajā laikmetīgās mākslas izstādē un piepildīs savu paviljonu ar vietējo mākslinieku darbiem. Ukraina un daudzi ES dalībvalstu politiķi protestē pret šādu notikumu pavērsienu.
Krievijas dalība izstādē, kas sāksies 9. maijā, būtu pirmā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī.
Divās iepriekšējās biennālēs Krievijas paviljons netika izmantots. Protestējot pret Krievijas uzbrukumu kaimiņvalstij, 2022. gadā mākslinieki, kas bija plānojuši izstādīt darbus Krievijas paviljonā, īsā laikā atsauca savu dalību, savukārt 2024. gadā Maskava savu ēku atdeva Bolīvijai.
Eiropas Komisija šobrīd piešķir biennāles fondam divus miljonus eiro uz trim gadiem filmu producentu un imersīvās tehnoloģijas atbalstam.