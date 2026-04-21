Zemestrīcē Japānas ziemeļos ievainoti vairāki cilvēki
Japānas ziemeļos pirmdien notika 7,7 magnitūdu zemestrīce, kurā ievainoti vismaz seši cilvēki, bet nav nodarīti ievērojami postījumi, otrdien pavēstīja varas iestādes.
Zemestrīce bija tik stipra, ka tā sašūpoja lielās ēkas Tokijā simtiem kilometru no zemestrīces epicentra, kas atradās Klusā okeāna ūdeņos Ivates prefektūras piekrastē.
Zemestrīce izraisīja cunami viļņus līdz 80 centimetru augstumam, un Japānas Meteoroloģijas aģentūra dažas stundas pēc tās brīdināja, ka ir pieaudzis vismaz 8,0 magnitūdu megazemestrīces risks.
Līdz otrdienas rītam kļuva zināms, ka zemestrīcē ievainoti seši cilvēki, no tiem divi nopietni, paziņoja Ugunsgrēku un katastrofu pārvaldības aģentūra.
Netika ziņots, ka būtu izcēlušies ugunsgrēki vai būtu nodarīti postījumi svarīgiem infrastruktūras objektiem.
Japāna brīdināja, ka ir iespējami līdz trīs metrus augsti cunami viļņi, bet brīdinājums tika atcelts dažas stundas pēc tam, kad 80 metrus augsts vilnis sasniedza Kudzi ostu Ivates prefektūrā.