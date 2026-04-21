ASV darba ministre atkāpjas no amata
ASV darba ministre Lori Čavesa-Derīmere atstāj amatu prezidenta Donalda Trampa administrācijā, pirmdien paziņoja Baltā nama pārstāvji.
Ministre atkāpjas pēc vairākiem skandāliem, kas saistīti ar izturēšanos pret gados jaunām personāla darbiniecēm.
Čavesa-Derīmere ir trešā sieviete, kas pēdējā laikā atstājusi amatu Trampa administrācijā. Pirms viņas to izdarīja iekšzemes drošības ministre Kristi Noema 5. martā un ģenerālprokurore Pema Bondi 2. aprīlī.
"Darba ministre Lori Čavesa-Derīmere atstās [Trampa] administrāciju, lai ieņemtu amatu privātajā sektorā," platformā "X" paziņoja Baltā nama komunikāciju direktors Stīvens Čungs, atzinīgi novērtējot viņas paveikto "fenomenālo darbu".
Bijusī kongresmene Čavesa-Derīmere bija apstiprināta ministra amatā, vairāk nekā 10 demokrātu senatoriem balsojot par viņu. Pēdējā laikā viņa tika aicināta atkāpties pēc apsūdzībām, ka viņa, viņas palīgi un ģimenes locekļi sūtījuši personīgas īsziņas un prasības gados jaunām personāla darbiniecēm.
Trīs personāla darbinieces ir iesniegušas civilprasības par naidīgu darba vidi.
Par darba ministra pienākumu izpildītāju kļūst līdzšinējais Čavesas-Derīmeres vietnieks Kīts Sonderlings, bet vēl nav zināms, ko Tramps varētu nominēy šim amatam.