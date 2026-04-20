Šodien 16:01
Zalcburgā trolejbuss ietriecas lielveikalā - viens bojāgājušais un septiņi ievainoti
Trolejbusam nobraucot no ceļa un ietriecoties lielveikalā Zalcburgā, gājis bojā viens cilvēks un septiņi ievainoti, pirmdien paziņojis Austrijas Sarkanais Krusts.
"Viens cilvēks nomira, neraugoties uz reanimācijas mēģinājumiem," aģentūrai AFP atklāja Sarkanā Krusta preses pārstāve.
Viņa piebilda, ka ievainotie tika nogādāti slimnīcā un divi no viņiem ir smagā stāvoklī.
Varasiestādes pagaidām nav sniegušas plašāku informāciju par negadījuma apstākļiem.