VIDEO: Zelenska tulks aizmirst izslēgt mikrofonu, un ēterā izskan viņa emocionālā frāze
Pēc kopīgās preses konferences ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski negaidīti uzmanības centrā nonāca Nīderlandes tulks, kurš aizmirsa izslēgt mikrofonu. Viņa spontānā un ļoti cilvēcīgā reakcija uz tikko piedzīvoto ātri nonāca internetā un drīz vien kļuva par plaši apspriestu tematu.
Pēc kopīgās preses konferences ar Ukrainas prezidentu notika negaidīts tehnisks misēklis — tulks nejauši atstāja ieslēgtu mikrofonu, un viņa emocionālie komentāri izskanēja tiešraidē. Šis incidents ātri kļuva populārs internetā, jo tika lietota tieša un neformāla valoda.
Incidents notika pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Nīderlandes premjerministra Dika Shofa kopīgās preses konferences noslēguma. Kā stāsta aculiecinieki, pasākumā strādājošais tulks pēc oficiālās daļas beigām bija aizmirsis izslēgt mikrofonu.
Rezultātā audioierakstā tika fiksēta viņa emocionālā reakcija uz tikko noslēgušos notikumu. Internetā izplatījies fragments ar šo neformālo piezīmi. Tulks teicis: “Tas ir pilnīgā d*rsā!” .
Pēc tam vīrietis turpināja jau atturīgākā, taču joprojām emocionālā tonī, komentējot situāciju: “Man vēl nekad nav bijusi šāda preses konference!” viņš teica, noslēdzot savu darba dienu. Incidents neietekmēja oficiālo pasākuma norisi, taču sociālajos tīklos tas kļuva par aktīvu apspriešanas tematu tā nejaušā un neformālā rakstura dēļ.
Zelensky's translator hilariously summed up the Ukrainian president's speech in the Netherlands. pic.twitter.com/k6SXSllSBE— Sprinter Press Agency (@SprinterPress) April 17, 2026
Prezidents Volodimirs Zelenskis tikās arī ar Nīderlandes karali Vilemu Aleksandru un valsts premjerministru Robu Jetenu.
Zelenskis uzdeva amatpersonām sazināties ar partneriem saistībā ar raķetēm sistēmai “Patriot”. Pēc sarunas ar NATO ģenerālsekretāru Zelenskis paziņoja jaunumus par “Patriot” raķetēm.