Putins ir iedzīts stūrī un gatavojas karam ar Eiropu
Vladimirs Putins neredz reālu izeju no kara ar Ukrainu, tāpēc viņš ķersies pie jaunas eskalācijas Eiropā.
Krievijas diktators Vladimirs Putins Ukrainas kara kontekstā ir nonācis stratēģiskā strupceļā. Tomēr tas varētu palielināt jaunas eskalācijas risku Eiropā, raksta "Washington Post" žurnālists Deivids Ignācijs.
Viņš vēsta, ka spiediens uz Kremli pieaug ilgstošā kara pret Ukrainu dēļ, kas ir vājinājis ekonomiku un stiprinājis NATO. Pat tā sauktās "elites" pārstāvji arvien vairāk uzdod jautājumus Krievijas vadībai. Šādos apstākļos Krievijas vadība varētu uzskatīt konfrontāciju ar Eiropas valstīm par nākamo soli savā globālajā stratēģijā.
"Ja jūs būtu Putins, kurš jūtas tik ļoti iedzīts stūrī, jūs, iespējams, varētu apsvērt nākamo karu (pret Eiropu), pat tad, ja joprojām turpinat karot Ukrainā," raksta autors.
"The Washington Post" rakstā norādīts, ka Krievija riskē izkļūt no kara novājināta, bet tai pat laikā agresīvāka. Tas palielina draudus ES un NATO valstīm.