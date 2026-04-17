Ukrainas ārlietu ministrs: Krievija plāno veikt septiņus masīvus uzbrukumus mēnesī
Saskaņā ar Ukrainas izlūkdienestu informāciju Krievija gatavojas veikt masīvus triecienus Ukrainai septiņas reizes mēnesī, paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
"Saskaņā ar mūsu izlūkdienestu datiem [krievi] gatavojas šādiem masīviem triecieniem tuvākajā laikā. Mūsu realitātē masīvs trieciens nozīmē vismaz 400 dronu apvienojumā ar vismaz 20 raķetēm. Un saskaņā ar izlūkdienestu datiem viņi gatavojas uzbrukt mums septiņas reizes mēnesī," piektdien 5. Antālijas diplomātiskajā forumā sacīja Sibiha.
Šobrīd Ukrainas pretgaisa aizsardzība triecienu gaitā iznīcina līdz 90% gaisa mērķu, norādīja ministrs.
Krievija naktī uz piektdienu uzbrukusi Ukrainai ar 172 droniem
Krievija naktī uz piektdienu uzbrukusi Ukrainai ar vienu ballistisko raķeti "Iskander-M" un 172 droniem, un Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 147 dronus, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki.
Krievi uzbrukuši ar "Shahed", "Gerbera", "Italmas" un citu tipu droniem. No 172 Krievijas raidītajiem droniem aptuveni 120 bija "Shahed" tipa trieciendroni.
Fiksēti 20 trieciendronu trāpījumi un ballistiskās raķetes trāpījums kopumā astoņās vietās, kā arī atlūzu nogāšanās četros apvidos, norādīja Gaisa spēki.