ASV šoferis tiesā prasa kompensāciju no sabrauktā upura ģimenes
ASV šoferis, kurš pērn nāvējoši notrieca skrējēju viņa sievas acu priekšā, iesūdzējis tiesā upura ģimeni, prasot kompensāciju.
25 gadus vecais Nebraskas štata iedzīvotājs Gevins Māss 2025. gada augustā nonāvēja godalgotu vietējā medicīnas centra medbrāli Entoniju Milleru, kad 37 gadus vecais vīrietis bija devies rīta skrējienā ar sievu, vēsta “Omaha World-Herald”. Traģēdija notika Linkolnas pilsētā ap plkst. 4.45 no rīta. Tobrīd Entonijs palīdzēja savai sievai gatavoties vietējam pusmaratonam.
Policijas ziņojumā teikts, ka Māss pagrieza pikapu, lai dotu ceļu Beilijai, jo redzēja viņas atstarojošo apģērbu, tomēr nepamanīja Entoniju, kuram bija tumšs apģērbs. Pēc avārijas Māss nekavējoties apstājās un mēģināja sniegt pirmo palīdzību, diemžēl Millers vēlāk slimnīcā nomira. Māsam nekādas apsūdzības netika izvirzītas, tā kā likumsargi uzskatīja, ka daļēji pie vainas bija slikts apgaismojums un laikapstākļi.
Nu Māss ir iesniedzis prasību tiesā, pieprasot vismaz 50 000 dolāru kompensāciju no Millera ģimenes, apgalvojot, ka pēc negadījuma cieš no posttraumatiskā stresa sindroma un vairākkārt bijis spiests ārstēties slimnīcā. Viņš vēlas medicīnisko izdevumu, negūtu ienākumu un emocionālā kaitējuma kompensāciju.
Šī lieta izraisījusi sabiedrības rezonansi, radot tiesiskus un ētiskus jautājumus par atbildību gadījumos, kad nāvējošu negadījumu izraisījusī persona, kura šajā negadījumā netiek uzskatīta par vainīgu, pieprasa kompensāciju no upura ģimenes, un tās iznākums varētu radīt juridisku precedentu.