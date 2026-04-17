Igaunijā tiks pārtraukta populāro stipro sinepju ražošana - tagad tās ražos tepat Latvijā!
Pēc ražotnes Peltsamā pārdošanas šomēnes tiks pārtraukta Igaunijā populāro stipro sinepju tūbiņā "Põltsamaa" ražošana, kas Igaunijas vidienē ražotas 65 gadus, vēstīja laikraksts "Maaleht".
Sinepju ražošana tiks pārcelta uz Latviju, un tirgū nonāks ar zīmolu "Felix" pēc tam, kad māteskompānija "Orkla Eesti" rudenī nolēma pārdot "Põltsamaa" biznesu un zīmolu, lai koncentrētos uz stratēģiskajām produktu grupām.
"Diemžēl sinepju ražošana Peltsamā neturpināsie," sarunā ar "Maaleht" teica Svens Voitess, kura vadītais uzņēmums "Svensky Kaubanduse" iegādājās ražotni. Viņš gan piebilda, ka "Orkla" sinepes ražos savā ražotnē pēc tās pašas receptes.
"Orkla Eesti" vadītājs Kaido Kāre teica, ka pircējs pārņem ražošanas kompleksu, zīmolu, produktus un darbinieku līgumus, un "Põltsamaa" turpinās citu produktu, piemēram, dārzeņu marinējumu, piegādi "Orkla".
Kā informēja "Orkla Eesti" preses pārstāve Hanna Līza Rūla, šomēnes tirgū nonāks "Felix" sinepes, kurām būs pieejamas arī trīs maigākas garšas.
"Põltsamaa" stipro sinepju ražošana tika sākta 1961. gadā. Kopumā pārdoti ap 60 miljoniem tūbiņu jeb gandrīz miljons tūbiņu gadā.
"Igaunijā patiesi mīl sinepes, un neapstrīdams favorīts ir bijis "Põltsamaa" stiprās sinepes," norādīja Rūla, piebilstot, ka lielākā daļa "Põltsamaa" ražojuma tika patērēta iekšzemes tirgū, bet eksportēja tikai nelielus daudzumus.
"Maaleht" vēstīja, ka statistikas dati liecina, ka kopējais sinepju patēriņš Igaunijā pēdējos gados ir pieaudzis no 89 tonnām 2020. gadā līdz 96,7 tonnām 2024. gadā.