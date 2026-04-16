Irānā 26 miljoni cilvēku brīvprātīgi pieteikušies karadienestā
Irānā vairāk nekā 26 miljoni cilvēku ir brīvprātīgi pieteikušies karadienestā, trešdien ziņoja valsts raidsabiedrība IRIB.
Šī brīvprātīgā pieteikšanās ir daļa no kampaņas "Ziedo savu dzīvību".
Irānā ir apmēram 90 miljoni iedzīvotāju, tātad brīvprātīgi pieteikušies karadienestā ir apmēram 29% no viņiem.
Valsts radio ziņoja, ka brīvprātīgie tiks dislocēti līdzās Islāma revolūcijas gvardei un armijai. Tiek arī plānots veidot dzīvās ķēdes potenciālu mērķu aizsargāšanai.
IRIB ziņoja, ka starp reģistrētajiem brīvprātīgajiem ir Irānas prezidents Masuds Pezeškiāns, lielākā daļa viņa valdības ministru, parlamenta spīkers Mohammads Bagers Galibafs, kā arī daudzi ierēdņi, sportisti un mākslinieki.