Tramps nāk klajā ar jaunu paziņojumu par NATO
ASV prezidents Donalds Tramps atkal paziņoja, ka militāri politiskā alianse NATO nav palīdzējusi Savienotajām Valstīm, kad tām tas bija vajadzīgs.
Šo paziņojumu viņš publicēja sociālajā tīklā "Truth Social" 15. aprīlī. Tajā pašā laikā ASV prezidents pauda, ka Alianse arī nākotnē nenākšot palīgā valstij. "NATO nav nākusi mums palīgā un nenāks mums palīgā nākotnē," viņš atzīmēja.
Trampa paziņojumi par NATO
Tramps jau iepriekš ir kritizējis NATO par to, ka blokam piederošās valstis atteicās piedalīties viņa karā ar Irānu. Pirms pāris dienām ASV prezidents paziņoja, ka "NATO ir jāpārskata atkārtoti", jo "viņi nebija mums blakus". Viņš piebilda, ka tagad viņš ir "ļoti vīlies".
Aprīļa sākumā intervijā "The Telegraph" Tramps paziņoja, ka ASV apsver iespēju izstāties no NATO. Atbildot uz jautājumu par iespējamo dalības pārskatīšanu, viņš teica: "Ak, jā, es teiktu, ka tas iet ārpus pārskatīšanas robežām", faktiski apšaubot Amerikas klātbūtnes nepārtrauktību organizācijā.
"Es nekad neesmu bijis NATO ietekmē. Es vienmēr zināju, ka viņi ir papīra tīģeri, un starp citu, Putins to arī zina," viņš sacīja.
Pēc Nīderlandes Karalisko gaisa spēku ģenerāļa Onno Eihelsheima domām, Tramps izsaka "neapdomīgus" paziņojumus attiecībā uz NATO. Viņš uzsvēra, ka publiskās šaubas par Aliansi kaitē tās vienotībai.
Neskatoties uz kritiku, ģenerālis pauda pārliecību, ka ASV tomēr izpildīs savas saistības pret sabiedrotajiem. Tomēr Eihelsheims piekrita, ka Eiropas valstīm būtu jāiegulda vairāk līdzekļu savas drošības nodrošināšanā.