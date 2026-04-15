Krievijā izolatorā pakāries par komentāra paušanu apcietinātais mākslinieks Akuzins
Krievijā Komsomoļskā pie Amūras izmeklēšanas izolatorā pakāries mākslinieks Andrejs Akuzins. Viņu Krievijas varas iestādes apcietināja 2. aprīlī par aizvadītajā gadā publicētu komentāru.
Saziņas vietnes "Telegram bots, kas analizē lietotāju publiskos komentārus, atzīmēja, ka Akuzins esot izrādījis interesi par “protestu” un kustību "Artpodgotovka", kuru Krievijas varas iestādes ir atzinušas par ekstrēmistu organizāciju.
Dienu pirms apcietināšanas Akuzins pārtrauca sazināties ar savu paziņu - režisori Tatjanu Frolovu. Pirms tam viņš un Frolova bija daudz sarakstījušies un cita starpā arī apsprieduši mākslinieka iespējamo aizbraukšanu no Krievijas. Akuzins, pēc Frolovas teiktā, pēc katras sazināšanās izdzēsis saraksti, bet 1. aprīļa saraksti neesot izdzēsis.
Saziņā viņš daudzkārt atkārtojis frāzi, ka "vienīgais brīvais protests šodien ir pašnāvība". 7. aprīlī Akuzinam palika 53 gadi. Nākamajā dienā viņš izdarīja pašnāvību izmeklēšanas izolatorā, Frolovai pastāstīja mākslinieka paziņas Komsomoļskā pie Amūras.
Mākslinieks 10. aprīlī, jau pēc nāves, tika iekļauts teroristu un ekstrēmistu sarakstā, norāda "Mediazona". "Viņš nav terorists, tas ir vienkārši smieklīgi, viņš vienkārši negribēja klusēt. Formāli viņš tika savākts par kaut kādu atzīmi "patīk" vai atbildēm uz kādu ierakstu," sacīja Frolova.