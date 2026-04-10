Šodien 21:32
VIDEO. Hanters Baidens izaicina Donalda Trampa dēlus uz cīņu
ASV eksprezidenta Džo Baidena dēls Hanters Baidens paziņojis, ka ir gatavs aizvadīt cīņu būrī pret ASV prezidenta Donalda Trampa dēliem.
Ieceri par šādu divcīņu paudis mediju projekta "Channel 5" vadītājs Endrū Kalagans, kurš plāno sarīkot cīņu savas tūres laikā šī mēneša beigās.
"Es viņam teicu, ka piekrītu par 100%, ja viņš to spēs noorganizēt. Ja ne – es tik un tā ieradīšos," sociālajos tīklos publicētā video paziņoja Baidens.
Pašlaik nav zināms, vai Trampa dēli pieņems šo izaicinājumu. Ne Trampu ģimenes pārstāvji, ne Baltais nams pagaidām komentārus par šo ieceri nav snieguši.