Apmaiņā pret Eiropas finansējumu Ukraina sola atjaunot “Družba” naftas cauruļvadu
Ukraina saremontēs naftas cauruļvadu "Družba", ja tiks atrisināts jautājums par Eiropas finansējumu apmaiņā pret iespēju piegādāt naftu, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, piebilstot, ka remontu varētu pabeigt jau šopavasar.
"Ja sekos jautājums par Eiropas finansējumu apmaiņā pret iespēju piegādāt naftu, mēs pateicām, kad remontēsim naftas cauruļvadu "Družba". Un atbildība par piegādēm būs eiropiešu ziņā. Mēs saremontēsim, jo tāda ir vienošanās. Es viņiem teicu, ka mēs to pabeigsim šopavasar," žurnālistiem sacīja Zelenskis.
Pēc prezidenta teiktā, "daudz kas ir izdarīts", lai salabotu "Družba", taču iznīcinātās cisternas nevar tik ātri salabot.
"Tas nozīmē, ka tas varētu būt tranzīta process ar visiem riskiem, un vēl jo vairāk mēs nezinām, vai krievi atturēsies no jauniem triecieniem," viņš piebilda.
Kā ziņots, 18. decembrī Eiropas Savienības (ES) līderu samitā tika apstiprināts aizdevums Ukrainai 90 miljardu eiro apmērā 2026. un 2027. gadā. Taču Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns vēlāk paziņoja, ka Ungārija bloķēs Eiropas Savienības jaunās sankcijas pret Krieviju un 90 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, kamēr "Družba" neatsāks darbu. Cauruļvads tika bojāts Krievijas uzbrukumā Ukrainai 27. janvārī.