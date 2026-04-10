Izlikās, ka remontē velosipēdu: Odesā aiztur slepkavu no Balkāniem, kurš grasījās nogalināt ukraiņu virsnieku
Ārzemnieks, izliekoties par tūristu, ieradās Ukrainā Krievijas slepenā dienesta uzdevumā, lai nogalinātu augsta ranga Ukrainas Jūras spēku virsnieku, ziņo Ukraians Drošības dienests.
Ukrainas Drošības dienesta (SBU) pretizlūkošanas darbinieki aizturēja ārzemnieku, kurš bija ieradies Ukrainā, maskējoties par tūristu, un plānoja atentāta mēģinājumu pret augsta ranga Ukrainas Jūras spēku virsnieku.
Saskaņā ar pirmstiesas izmeklēšanu 37 gadus vecais Balkānu valsts pilsonis (konkrēta valsts netiek norādīta), izliekoties par tūristu, 2026. gada februārī pēc Krievijas izlūkdienestu norādījumiem vispirms devās uz Kijivu un pēc tam uz Odesu.
Ārzemnieks dzīvoja viesnīcās un īrēja dzīvokļus, bieži tos mainot slepenu nolūku dēļ. Krievijas izlūkdienests viņam uzdeva nogalināt augsta ranga Ukrainas militārpersonu. Viņa pilnvarotais Krievijas izlūkdienestā pēc tam sniedza slepkavam slēpņa ģeolokāciju, kur atradās pistole ar trokšņa slāpētāju un munīcija. Viņš izvēlējās vietu atentāta mēģinājumam pret augsta ranga Ukrainas Jūras spēku virsnieku un saskaņoja plānu ar savu kuratoru.
Atentāta dienā slepkava, gaidot savu upuri, izlikās, ka remontē velosipēdu, un uzvilka balaklavu. Viņš pastūma velosipēdu zem Ukrainas jūras spēku virsnieka vadītas automašīnas riteņiem un mēģināja atklāt uguni. Tajā brīdī SBU darbinieki viņu aizturēja.
Policijas izmeklētāji ierosināja krimināllietu pēc Ukrainas Kriminālkodeksa 15. panta 2. daļas un 258. panta 2. daļas (pabeigts terorakta mēģinājums). Maksimālais sods saskaņā ar šo pantu ir 12 gadu cietumsods. Slepkava pašlaik atrodas apcietinājumā. Turpinās pirmstiesas izmeklēšana.