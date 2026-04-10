Ukraina palīdz Tuvo Austrumu valstīm, notriekusi vairākus Irānas dronus
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Ukrainas militārie eksperti notrieca Irānas dronus vairākās Tuvo Austrumu valstīs.
Pēc tam, kad ASV un Izraēlas triecieni Irānai izraisīja Irānas atbildes uzbrukumu Persijas līča valstīm, Ukraina uz vismaz četrām Tuvo Austrumu valstīm nosūtīja vairākus desmitus ekspertu, kas specializējušies dronu notriekšanā.
"Mēs dažām valstīm demonstrējām, kā strādāt ar pārtvērējiem. Vai mēs tos iznīcinājām? Jā, mēs to izdarījām. Vai mēs to darījām tikai vienā valstī? Nē, vairākās," žurnālistiem atklāja Zelenskis. Ukrainas prezidents trešdien pirmo reizi publiski runāja par šīm operācijām, bet viņa izteikumiem tika uzlikts publicēšanas aizliegums līdz piektdienai.
Prezidents sacīja, ka Ukrainas spēki piedalījās aktīvās operācijās ārvalstīs, izmantojot Ukrainā ražotus un kaujās pārbaudītu dronu pārtvērējus.
"Runa nebija par mācību misiju vai mācībām, bet gan par atbalstu modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas izveidē, kas spēj reāli darboties. Jā, viņi notrieca "Shahed" dronus," atklāja prezidents.
Zelenskis iepriekš šonedēļ paziņoja, ka Ukrainas dronu vienības paliks reģionā arī pēc tam, kad ASV un Irāna vienojās par divu nedēļu pamieru.
"Apmaiņā pret mūsu atbalstu un pieredzi mēs saņemsim dažādas lietas. Dažos gadījumos tie ir pārtvērēji, lai aizsargātu mūsu enerģētikas infrastruktūru, bet citos gadījumos ir finansiālas vienošanās," norādīja Zelenskis, piebilstot, ka Ukraina varētu saņemt arī naftas piegādes.