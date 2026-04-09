Aizdzen no stratēģiski svarīgiem kabeļiem: Lielbritānija un Norvēģija veikusi vērienīgu operāciju pret Krievijas zemūdenēm
Lielbritānija un Norvēģija vadījušas militāru operāciju, lai atturētu Krievijas zemūdenes, kas tiek turētas aizdomās par ļaunprātīgām aktivitātēm Atlantijas okeāna ziemeļos, ceturtdien paziņoja Lielbritānijas armija.
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Džons Hīlijs atklāja, ka fregate, lidmašīnas un simtiem karavīru uzraudzīja Krievijas uzbrukuma zemūdeni un divas izlūkošanas zemūdenes netālu no zemūdens infrastruktūras uz ziemeļiem no Lielbritānijas. Viņš paziņoja, ka pēc vairāk nekā mēnesi ilgās operācijas Krievijas zemūdenes beigu beigās pameta teritoriju.
Hīlijs uzsvēra, ka viņa vēstījums Krievijai ir šāds: "Mēs redzam jūsu aktivitātes virs mūsu kabeļiem un cauruļvadiem, un jums jāzina, ka jebkādi mēģinājumi tos sabojāt netiks paciesti un tam būs nopietnas sekas."
Lielbritānijas amatpersonas centušās noturēt Krieviju starptautiskās uzmanības centrā, neskatoties uz visu acu pievēršanos konfliktam Tuvajos Austrumos. Amatpersonas arī uzsvērušas, ka konflikti tur un Ukrainā pārklājas, norādot, ka Krievija ir piegādājusi Irānai dronu daļas un sniegusi citu atbalstu.
Hīlijs preses konferencē sacīja, ka Krievijas diktators Vladimirs "Putins gribētu, lai Tuvie Austrumi novērš mūsu uzmanību", taču Krievija ir galvenais drauds Lielbritānijai un tās sabiedrotajiem. "Mēs nenovērsīsim skatienu no Putina," viņš uzsvēra.
Marta beigās Lielbritānija paziņoja, ka tās bruņotie spēki ir gatavi konfiscēt Krievijas "ēnu flotes" kuģus, kas pārvadā naftu, pārkāpjot starptautiskās sankcijas, kas piemērotas Krievijai. Iepriekš Lielbritānija tikai palīdzēja Francijai un ASV uzraudzīt šādus kuģus.