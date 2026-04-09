Bijušo žurnālistu apsūdz palīdzības sniegšanā Ukrainai.
Šodien 14:20
Krievijā aizturēts bijušais "Radio Brīvā Eiropa" žurnālists
Krievijas Federālais drošības dienests (FSB) aizturējis bijušo "Radio Brīvā Eiropa" žurnālistu aizdomās par palīdzības sniegšanu Ukrainai kiberuzbrukumu sagatavošanā, ceturtdien paziņojis FSB.
Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī Krievijā aizturēti desmitiem cilvēku apsūdzībās par sabotāžas plānošanu vai slepenas informācijas nodošanu Ukrainas armijai.
FSB pavēstījis, ka aizdomās par valsts nodevību Sibīrijas pilsētā Čitā aizturējis 1960. gadā dzimušu vīrieti. FSB apgalvo, ka viņš nodevis ienaidniekam informāciju par kādu vietējo mediju un kritiskās infrastruktūras objektu, lai pret tiem tiktu organizēti ļaunprātīgi kiberuzbrukumi.
Dienests apgalvo, ka aizturētais vīrietis iepriekš bijis ārštata korespondents "Radio Brīvā Eiropa", ko Maskava 2024. gadā pasludināja par "nevēlamu organizāciju". Par valsts nodevību maksimālais sods Krievijā ir mūža ieslodzījums.