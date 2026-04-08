VIDEO: Ukraina ar droniem uzbrukusi lielai Krievijas naftas noliktavai okupētajā Feodosijā
Feodosijas naftas noliktava anektētajā Krimā piegādā degvielu Krievijas armijai, padarot to par leģitīmu mērķi Ukrainas bruņotajiem spēkiem.
8. aprīļa naktī droni uzbruka Krievijas okupantu militārajiem un stratēģiskajiem objektiem anektētajā Krimā. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, trāpīts Krievijas naftas noliktavas kompleksam netālu no Feodosijas.
Krievijas okupācijas administrācija vakar, 7. aprīļa, vakarā, izsludināja gaisa trauksmi Krimā. Neilgi pēc pusnakts dažādās pussalas daļās bija dzirdami sprādzieni. Aptuveni plkst. 00:52 okupētās Feodosijas apgabalā bija dzirdami pirmie sprādzieni. Tiek ziņots, ka droni uzbrukuši vietējai AS "Marine Oil Terminal" naftas noliktavai. Tiešsaistē ievietotās fotogrāfijas un video apstiprina, ka šis Krievijas stratēģiskais objekts bija mērķis. Tika ziņots par ugunsgrēku noliktavā. Krievijas okupācijas administrācija klusē par dronu uzbrukumu stratēģiskajiem objektiem anektētajā Krimā. Arī Kremļa ieceltais tā sauktais Krimas Republikas "vadītājs" Sergejs Aksjonovs ir ievērojis pilnīgu klusēšanu. Ugunsgrēka izcelšanos apstiprina NASA satelīta fiksētie siltuma dati.
Krievijas okupanti izmanto Feodosijas naftas noliktavu, lai piegādātu degvielu un smērvielas saviem karavīriem Ukrainas dienvidos, padarot to par leģitīmu mērķi Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Feodosijas naftas pārkraušanas terminālis ir lielākais Krimā.
Ukrainas bruņotie spēki iepriekš tai ir vairākkārt uzbrukuši, īpaši 2025. gadā. Ukrainas droni vairākas reizes "apmeklēja" Feodosijas naftas bāzi 2025. gada septembrī un oktobrī. Oktobrī tā tika praktiski pilnībā slēgta pēc tam, kad dronu uzbrukumos tika iznīcināti 23 no 29 degvielas rezervuāriem. Iepriekšējais trieciens Feodosijai tika veikts 28. janvārī.