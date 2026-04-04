Putinam tuvais oligarhs Deripaska savdabīgi reaģē uz kritiku par savu vēlmi pārvērst Krieviju par "nēģeru plantāciju", liekot strādāt 12 stundas dienā un arī sestdienās
Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pietuvinātais miljardieris Oļegs Deripaska reaģējis uz kritiku par savu ierosinājumu likt Krievijas iedzīvotājiem strādāt 12 stundas dienā, ieskaitot sestdienas.
Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības valdes biroja loceklis bija ierosinājis mainīt darba grafiku Krievijā no 8.00 rītā līdz 20.00 vakarā un strādāt arī sestdienās, lai glābtu valsts ekonomiku no jaunās pasaules krīzes. Šāda iniciatīva izraisīja ne tikai sabiedrības “sajūsmu”, bet pat Putinam dažu līdz kaula smadzenēm pakalpīgo likumdevēju kurnēšanu.
“Es jūs sadzirdēju… Darbs nav vilks, mežā neaizbēgs,” savā "Telegram" kanālā Deripaska lakoniski atbildēja uz kritiku.
Deripaskas idejas kritizētāju klāstā bija pat odiozais Valsts domes deputāts Vitālijs Milonovs, kurš parasti ir aizņemts ar geju meklēšanu visās iespējamās pagultēs. Viņš paziņoja, ka Deripaska vēlas pārvērst Krieviju par “nēģeru plantāciju”, un tas izraisīs iedzīvotāju neapmierinātību. “Pārvērst valsti par 18. gadsimta plantāciju — tas ir dīvains risinājums,” paziņoja Milonovs un aicināja strādāt pie darba ražīguma palielināšanas, nevis atgriezties pie sentēvu metodēm.
Viņam piebalsoja Valsts domes Darba, sociālās politikas un veterānu lietu komitejas locekle Svetlana Besaraba, kas paziņoja, ka nekas netraucē pašam Deripaskam pastrādāt rūpnīcā kārotās 12 stundas dienā un sešas dienas nedēļā.
Alumīnija ražošanas un enerģētikas sektorā savu bagātību sarausušais Deripaska 2008. gadā bija bagātākais cilvēks Krievijā un devītais bagātākais pasaulē, taču globālā finanšu krīze un ASV sankcijas krietni paplucināja 58 gadus vecā oligarha mantību. Pašlaik ar 7,3 miljardu dolāru (6,33 miljardi eiro) mantu "Forbes" sarakstā Deripaska ir "tikai" 504. vietā pasaulē.
Jauns.lv jau vēstīja, ka oligarhs apgalvoja, ka Krievijas resursi ir ierobežoti un ka vienīgais veids, kā pārvarēt pašreizējo globālo krīzi, ir radikāli palielināt darbaspēka spējas. “Mums nav daudz resursu. Precīzāk sakot, tikai viens, un tas ir saistīts ar mūsu nacionālo īpatnību: grūtos brīžos mēs spējam savākties un strādāt vairāk,” pauda Deripaska. Viņš uzsvēra, ka jo ātrāk valsts pāries uz šo jauno grafiku, jo ātrāk tā pārvarēs notiekošo “transformāciju”.