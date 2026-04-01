FOTO: Čornobiļas radiācijas un ekoloģiskajā biosfēras rezervāts/Facebook.
Pasaulē
Šodien 05:32
"Kas tas par mutantu?" Čornobiļas rezervāts izmanto izdevību un iesmej par "nīdējiem"
Čornobiļas radiācijas un ekoloģiskajā biosfēras rezervātā fotokamerā trāpījies neparasts "radījums" ar divām galvām un piecām kājām.
Taču patiesībā tas nav nekāds mutants, bet gan optiskā ilūzija. Kā paskaidroja rezervāta pētnieki, fotokamerā nonāca divi aļņi. Dzīvnieki nejauši nostājās noteiktā leņķī pret objektīvu, kas pārvērta tos par kaut ko mistisku.
"Divas galvas, piecas kājas, trīs ausis – brīdis, kad fotokamera noķer ne aļņus, bet mīklu. Nīdēji teiks: "Čornobiļas mutanti"? Nē, tikai ideāls laika moments un nedaudz perspektīvas burvības," teikts pie attēla, kas publicēts soctīklā "Facebook". Kas tieši tie par nīdējiem, atliek vienīgi minēt.