Spānija liegusi ASV lidmašīnām, kas iesaistītas karā, šķērsot savu gaisa telpu
Spānijas aizsardzības ministre Margarita Roblesa paziņojusi, ka Spānija slēgusi savu gaisa telpu ASV lidmašīnām, kas piedalās uzbrukumos Irānai, kā arī aizliegusi ASV kara vajadzībām izmantot savas militārās bāzes.
"Mēs neļausim, ka Morona un Rota militārās bāzes tiktu izmantotas jebkādiem pasākumiem, kas saistīti ar karu Irānā," viņa sacīja, piebilstot, ka Spānija jau no sākuma ir skaidri to Amerikas Savienotajām Valstīm norādījusi. Spānijas ārlietu ministrs Hose Manuels Albaress norādīja, ka šī lēmuma mērķis ir "nerīkoties tā, lai veicinātu šī kara eskalāciju."
ASV nekavējoties nepauda savu viedokli par Spānijas nostāju, taču ASV prezidents Donalds Tramps jau marta sākumā bija draudējis piemērot Spānijai pilnīgu tirdzniecības embargo, pēc tam, kad valsts liedza amerikāņiem kara vajadzībām izmantot kopīgi pārvaldītās militārās bāzes. "Mēs pārtrauksim visu tirdzniecību ar Spāniju. Mēs nevēlamies nekādu saistību ar šo valsti," viņš norādīja žurnālistiem, tikšanās laikā ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu.
Kopš kara sākuma februāra beigās Spānijas premjerministrs Pedro Sančess ir bijis viens no visaktīvākajiem ASV un Izraēlas uzbrukumu Irānai pretiniekiem, raksturojot tos kā "neatbildīgu" un "nelikumīgu" rīcību. Marta sākumā Sančess sacīja, ka Spānija ir atteikusies ļaut ASV izmantot divas kopīgi pārvaldītās militārās bāzes Rotā un Moronā, kas atrodas Andalūzijā. "Mēs esam suverēna valsts, kas nevēlas piedalīties nelikumīgos karos," viņš sacīja.