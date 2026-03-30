Tramps Irānai: ātra vienošanās vai es visu uzlaidīšu gaisā!
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien draudējis iznīcināt Irānas naftas eksporta centru Hārkas salā, naftas urbumus un elektrostacijas, ja Teherāna drīzumā nepanāks vienošanos par kara izbeigšanu.
Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" rakstīja, ka ASV veic "nopietnas diskusijas" ar "saprātīgāku režīmu" Teherānā.
"Ir panākts liels progress, bet, ja kaut kādu iemeslu dēļ drīzumā netiks panākta vienošanās (..) un ja Hormuza šaurums netiks nekavējoties atvērts biznesam, mēs noslēgsim savu jauko "uzturēšanos" Irānā, uzspridzinot un pilnībā iznīcinot visas viņu elektrostacijas, naftas urbumus un Hārkas salu (un, iespējams, visas atsāļošanas iekārtas!)," brīdināja Tramps.
ASV prezidents svētdienas vakarā lidmašīnā "Air Force One" žurnālistiem teica, ka ASV ir panākušas "režīma maiņu" Irānā un jauno vadību nosauca par "daudz saprātīgāku". "Mums ir darīšana ar citādākiem cilvēkiem, nekā līdz šim. Tā ir pavisam cita cilvēku grupa. Tāpēc es to uzskatītu par režīma maiņu," paziņoja Tramps.
Jautāts, vai šonedēļ varētu tikt panākta vienošanās ar Irānu, Tramps sacīja: "Es redzu vienošanos ar Irānu. Tas varētu notikt drīzumā."