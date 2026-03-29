Francijas likumsargi pie "Bank of America" Parīzes filiāles, kur tika novērsts uzbrukuma mēģinājums
Šodien 16:44
Francijā turpinās aresti par spridzināšanas mēģinājumu pie "Bank of America" Parīzes filiāles
Francijas policija saistībā ar mēģinājumu sarīkot sprādzienu pie "Bank of America" Parīzes filiāles aizturējusi vēl divus cilvēkus, aģentūrai AFP svētdien pavēstījusi prokuratūra.
Iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess sestdien paziņoja, ka uzbrukuma mēģinājumu, iespējams, motivējis karš Tuvajos Austrumos.
Agrā sestdienas rītā policija aizturēja kādu nepilngadīgo, kas tikko bija novietojis pašizgatavotu spridzekli pie bankas, pavēstīja kāds par izmeklēšanu informēts avots. Otra persona, kas, domājams, notiekošo fotografēja un filmēja ar mobilo tālruni, no notikuma vietas aizbēga, kad parādījās policisti.
Sestdienas vakarā tika aizturētas vēl divas personas. Kā pastāstījis kāds avots policijā, pirmais aizturētais atzinies, ka savervēts lietotnē "Snapchat" un ka viņam par spridzināšanu apsolīti 600 eiro.