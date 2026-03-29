Vāciju satricina TV zvaigznes pornogrāfijas skandāls. "Es vairs nespēju runāt, nespēju raudāt..."
Vācijā plašu rezonansi izraisījis pornogrāfijas skandāls, kurā televīzijas zvaigzne Koljēna Fernandesa apsūdzējusi savu bijušo vīru seksuāla rakstura "deepfake" materiālu izplatīšanā.
Aktrise un TV vadītāja publiski uzstājās Hamburgā, kur tūkstošiem cilvēku priekšā emocionāli atklāja piedzīvoto, sakot: “Es šeit stāvu ar ložu necaurlaidīgu vesti policijas aizsardzībā… jo vairāki vīrieši piedraudējuši mani nogalināt.” Viņas apgalvojumi izraisījuši Vācijā protestus un skaļas diskusijas par nepilnībām likumos, īpaši attiecībā uz pornogrāfiju, kas radīta ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām.
Fernandes apgalvo, ka bijušais vīrs viņai 2024. gada Ziemassvētkos atzinies, ka izplatījis internetā viltotus un seksualizētus viņas attēlus. “Es nespēju runāt, nespēju raudāt,” viņa sacīja, norādot, ka dzirdētais viņai bija pamatīgs trieciens. Tikmēr viņas bijušais partneris Kristians Ulmens Fernandesas apsūdzības noliedzis, un viņa advokāti uzsver, ka šādi apgalvojumi ir nepatiesi. Vācijas varas iestādes uzsākušas izmeklēšanu, lai noskaidrotu, kas izplatītos materiālus ir radījis.
Tikmēr skandāls izgaismojis plašākas problēmas valsts likumdošanā— Vācijā arvien skaļāk izskan prasības kriminalizēt "deepfake" pornogrāfijas radīšanu un izplatīšanu. Vācijas tieslietu ministre Štefānija Hubiga paziņojusi par plāniem mainīt likumdošanu, paredzot par šādiem pārkāpumiem līdz pat diviem gadiem cietumā. Tikmēr politiķu izteikumi par vardarbību pret sievietēm izraisījuši papildu strīdus, un statistika liecina, ka sieviešu upuru skaits Vācijā turpina pieaugt.