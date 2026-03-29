Izskanējušas ziņas, kurš varētu būt Trampa pēctecis ASV prezidenta amatā
Sestdien, 28. martā, ASV Teksas štatā tika aizvadīta ikgadējā Amerikas Konservatīvo pārstāvju konference (CPAC), kuras laikā tika veikts simbolisks balsojums par to, kurš varētu būt nākamais Republikāņu partijas līderis 2028. gada ASV prezidenta vēlēšanās.
Balsojumā, kurā piedalījās vairāk nekā 1600 pārstāvju, par pārliecinošu līderi izvirzījās ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss, kas ieguva 53% cilvēku atbalstu. Otrajā vietā ierindojās ASV valsts sekretārs Marko Rubio, par kuru nobalstoja 35% sanākušo, kamēr pārējie potenciālie kandidāti saņēma vien nelielu balsu skaitu.
Lai gan šāds balsojums nav uzskatāms par oficiālu prognozi vēlēšanu iznākumam, tas tiek vērtēts kā nozīmīgs indikators noskaņojumam Republikāņu partijā. Rezultāti liecina, ka republikāņu atbalsts šobrīd lielākoties koncentrējas ap Vensu un Rubio, īpaši partijas konservatīvākajā spārnā.
CPAC konference tradicionāli pulcē Donalda Trampa kustības “Make America Great Again” (MAGA) atbalstītājus, un līdz ar to tās rezultāti atspoguļo tieši šīs vēlētāju grupas prioritātes. Jāņem vērā, ka pats Donalds Tramps pēc sava otrā prezidentūras termiņa vairs nevarēs kandidēt 2028. gada vēlēšanās.
Venss jau iepriekš bijis šādas aptaujas līderis — pērn viņš ieguva 61% balsu, ievērojami apsteidzot citus potenciālos kandidātus. Savukārt Rubio popularitāte pēdējā laikā pieaugusi, ko eksperti saista ar viņa aktīvo lomu ASV ārpolitikā, tostarp militārajās operācijās Venecuēlā un Irānā. Tikmēr paralēli konferencei visā ASV notika plaši protesti ar saukli “Nost ar karaļiem”, kuros amerikāņi visos 50 štatos pauda neapmierinātību ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un viņa valdības politiku.
