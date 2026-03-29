ASV prezidents Donalds Tramps un aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
Šodien 13:47
Medijs: Pentagons gatavojas Irānā izvērst ilgstošas sauszemes operācijas
Pentagons grasās īstenot ilgstošas sauszemes operācijas Irānā, kas varētu ilgt no vairākām nedēļām līdz diviem mēnešiem, atsaucoties uz avotiem, vēsta laikraksts "The Washington Post".
Saskaņā ar laikraksta rīcībā esošo informāciju neviens no Pentagona izskatāmajiem variantiem neparedz pilna mēroga iebrukumu Irānā. Operācijas, kam gatavojas ASV armija, paredz tikai ierobežotus reidus piekrastes rajonos pie Hormuza šauruma, kuros piedalās īpašo uzdevumu vienības un kājnieki, kā arī Irānas naftas eksportam nozīmīgās Hārkas salas iespējamo ieņemšanu.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita "The Washington Post" norādījusi, ka Pentagona uzdevums ir gatavoties jebkuram variantam un "dot virspavēlniekam maksimālu rīcības brīvību". "Tas nenozīmē, ka prezidents būtu pieņēmis lēmumu" uzsākt sauszemes operāciju, uzsvērusi Levita.