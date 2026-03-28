Irāna turpina apšaudīt Persijas līča valstis
Irāna sestdien ar droniem un raķetēm apšaudījusi vairākas Persijas līča valstis, nodarot postījumus.
Abū Dabī vairākus ugunsgrēkus izraisījušas pārtverto ballistisko raķešu atlūzas, ziņo vietējie mediji. Tika ievainoti seši cilvēki.
Par vienu cietušo tika ziņots arī Omānā, kur divi bezpilota lidaparāti tika raidīti galveno Salalas ostu valsts rietumos.
Incidentā tika ievainots ārzemju strādnieks, un tika nodarīti nelieli bojājumi celtnim, vēsta Omānas ziņu aģentūrai ONA.
Kuveitas ziņu aģentūra KUNA vēsta, ka lidostai galvaspilsētā Kuveitā uzbrukuši vairāki droni, taču cilvēki nav cietuši. Tomēr lidostas radaru sistēma cieta ievērojamus bojājumus.
Saskaņā ar Saūda Arābijas Aizsardzības ministrijas sniegto informāciju naktī tika pārtverta un iznīcināta ballistiskā raķete, kuras mērķis bija galvaspilsētas Rijādas apkaime. Tika notriekti arī trīs bezpilota lidaparāti, paziņoja amatpersonas.
Irānas armija sestdien paziņoja, ka uzbrukusi Ukrainas pretdronu sistēmas noliktavai Apvienotajos Arābu Emirātos, kas, pēc Irānas teiktā, tika izmantota ASV spēku atbalstam.
"Tā kā tika mērķēts uz amerikāņu komandieru un karavīru slēptuvēm Dubaijā, tika iznīcināta Ukrainas pretdronu sistēmas noliktava, kas atradās Dubaijā," teikts Irānas militārās centrālās operatīvās vadības paziņojumā.