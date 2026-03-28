Šodien 12:17
Hutieši pirmo reizi kopš Irānas kara sākuma raidījuši uz Izraēlu raķeti
Sestdien pirmo reizi kopš Irānas kara sākuma no Jemenas uz Izraēlu tika izšauta raķete, paziņoja Izraēlas bruņotie spēki.
Armija agri no rīta paziņoja, ka darbojas pretgaisa aizsardzība, un mediji vēsta, ka raķete tika veiksmīgi pārtverta.
Kara sākumā Irānas atbalstītais Jemenas hutiešu kaujinieku grupējums apsolīja "pilnīgu un nelokāmu solidaritāti" ar Teherānu. Pēdējā laikā bija pieaugušas bažas, ka islāmistu kaujinieki varētu iejaukties no Jemenas.
Hutieši iepriekš vairākkārt ir uzbrukuši tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā un Adenas līcī.
Šie ūdensceļi ir galvenais savienojums starp Vidusjūru un Indijas okeānu, un viens no svarīgākajiem tirdzniecības ceļiem pasaulē.