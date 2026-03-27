Šodien 22:18
Skandāls ASV: hakeri uzlauž FIB direktora e-pastu un publisko privātus kadrus
Ar Irānu saistīts hakeru grupējums uzlauzis ASV Federālā Izmeklēšanas biroja (FIB) direktora Kaša Patela e-pasta kontu un tīmeklī publicējis e-pasta kontā iegūtas Patela personīgās fotogrāfijas un citus materiālus, piektdien vēsta ASV mediji.
Par Patela e-pasta uzlaušanu paziņoja proirāniskais haktīvistu grupējums "Handala Hack Team", vēsta telekanāls CNN un citi ASV mediji.
E-pasta vēstulēs ir personīgā, darba un ceļojumu korespondence, un tās, šķiet, ir 2011. līdz 2022. gada vēstules, tas ir, no laika, pirms prezidents Donalds Tramps bija Patelu iecēlis par FIB direktoru.
Savā tīmekļa vietnē hakeri publicējuši vairākas fotogrāfijas, kurās cita starpā redzams, kā Patels smēķē cigārus un stāv pie spoguļa ar lielu ruma pudeli.
ASV Tieslietu ministrija apstiprināja, ka ir uzlauzts Patela e-pasta konts un ka "publicētie materiāli šķiet autentiski".