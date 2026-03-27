Lietuva izsauc Krievijas vēstniecības pārstāvi un iesniedz protesta notu par triecieniem Ukrainā
Lietuvas Ārlietu ministrija piektdien izsauca Krievijas vēstniecības pārstāvi, lai iesniegtu formālu protesta notu par pastiprinātiem triecieniem Ukrainā.
Lietuva norādīja, ka Krievijas uzbrukumi civilajiem mērķiem, arī kultūras mantojuma objektiem, saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesībām ir uzskatāmi par kara noziegumiem, un atgādināja Maskavai, ka šādiem noziegumiem nav noilguma.
"Lietuva prasa, lai Krievija nekavējoties pārtrauktu agresiju pret Ukrainu, izvestu savus okupācijas spēkus no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas un atlīdzinātu visus agresijas radītos zaudējumus," pauda ministrija.
No pirmdienas līdz ceturtdienai Krievija izmantoja vairāk nekā 1000 kaujas dronu un desmitiem raķešu, kas bija vērstas pret civiliedzīvotājiem un infrastruktūru visā Ukrainā, kā rezultātā cieta vairāk nekā 50 cilvēku, tostarp vismaz pieci bērni.
Enerģētikas infrastruktūras bojājumi atstāja simtiem tūkstošu patērētāju bez elektrības sešos Ukrainas reģionos. Apšaudes arī traucēja elektroenerģijas tīklu darbību Moldovā, liekot Moldovas parlamentam izsludināt ārkārtējo stāvokli enerģētikas nozarē.
Ministrija norādīja, ka uzbrukumi bija vērsti pret kultūras mantojuma objektiem, kas ir rupjš UNESCO Konvencijas par kultūras vērtību aizsardzību bruņota konflikta gadījumā pārkāpums. Otrdien Krievijas uzbrukumos būtiski tika bojāts Bernardīniešu klosteris, kas ir daļa no Ļvivas vēsturiskā centra ansambļa, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Lietuva regulāri iesniedz protesta notas Krievijai par tās uzbrukumiem Ukrainai. Pagājušajā gadā Lietuva par to iesniedza Krievijai 27 notas.