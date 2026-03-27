Šodien 18:17
Ar “Oskaru” godalgots režisors Krievijā nonāk “ārvalstu aģentu” sarakstā
Krievijas Tieslietu ministrija par "ārvalstu aģentu" atzinusi nule ar "Oskara" balvu godalgotās dokumentālās filmas "Mr. Nobody Against Putin" ("Misters Neviens pret Putinu") režisoru, Urālu mazpilsētas bijušo pedagogu Pāvelu Talankinu, liecina jaunākā informācija ministrijas "ārvalstu aģentu" datu bāzē.
Filma "Misters Neviens pret Putinu" ir stāsts par to, kā Krievijas valsts indoktrinē skolēnus kara laikā.
Talankins ir bijušais Krievijas Čeļabinskas apgabala Karabašas skolas pedagogs un videogrāfs.
Filmas pamatā ir materiāli, ko Talankins nofilmējis Karabašas skolā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā - skolas līnijas, sapulces, svinības un mācību stundas.
Talankins 2024. gadā pameta Krieviju, līdzi paņemot uzfilmēto materiālu.
26. martā Čeļabinskas tiesa aizliedza filmas "Misters Neviens pret Putinu" izplatīšanu Krievijas teritorijā.
Filma "Misters Neviens pret Putinu" saņēmusi vairākas prestižas starptautiskās godalgas, arī BAFTA un Sandensas kinofestivāla balvas.