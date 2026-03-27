Okupantu armija zaudē līdz pat 90% sava personāla bez kaujas; Krievijas militārais blogeris skaidro iemeslu
Pazīstamais Z propagandists Kotenoks atzina, ka lielākā daļa zaudējumu Krievijas armijā tiek reģistrēti vēl pirms kaujas darbības uzsākšanas.
Krievijas Z propagandā turpinās histērija saistībā ar notikumiem frontes līnijās Ukrainā. Ukraiņu žurnālists Deniss Kazanskis pievērsa uzmanību jaunākajam krievu "patriotu" paziņojumam.
Slavenais kara korespondents Jurijs Kotenoks runāja par ārkārtīgi lielajiem zaudējumiem Krievijas armijā, un lauvas tiesa no šiem zaudējumiem tiek reģistrēta vēl pirms frontes līnijas sasniegšanas.
Pēc viņa teiktā, līdz pat 80–90% personāla tiek nogalināti virzības posmā, pirms viņiem pat ir laiks iesaistīties kaujā. Kā galveno iemeslu viņš minēja plaši izplatīto Ukrainas dronu izmantošanu. Tas attiecas uz FPV droniem un tā sauktajiem "gaidīšanas droniem", kā arī smagajiem kopteriem, piemēram, "Baba Jaga", kas uzbrūk mērķiem gan atklātā reljefā, gan patvertnēs.
Kazanskis ironiski atzīmēja, ka Krievijas valdība Vladimira Putina vadībā "mīl" savus iedzīvotājus, ja tā tos iznīcina tik lielā daudzumā, un šādas sūdzības no krievu kara korespondentu, blogeru un propagandistu puses par milzīgajiem zaudējumiem Krievijas spēkos ir kļuvušas sistemātiskas.