VIDEO: ukraiņi iznīcinājuši retu 600 000 dolāru vērtu okupantu mērķi - Krievija zaudē sakarus
Luhanskas apgabalā esošās vienības "Fēnikss" karavīri iznīcināja mobilo radiostaciju "R-416G-MS" - iekārtu, kas nodrošināja digitālo saziņu starp frontes līnijām un Krievijas komandpunktiem, vēsta Ukrainas Valsts robežsardzes dienests.
"R-416G-MS" ir mobila radioreleju stacija, kas nodrošina digitālos sakarus lielā attālumā. Pirmo reizi tā tika reģistrēta 2018. gadā.
Šīs iekārtas aptuvenās izmaksas ir 600 000 ASV dolāru.
Saskaņā ar atklātajiem avotiem, šī ir mobilā sakaru stacija, kas uzstādīta uz "KamAZ" kravas automašīnas. Tā nodrošina digitālus sakarus starp vienībām līdz pat 40 kilometru attālumā.
Uz transportlīdzekļa jumta atrodas ievelkams masts ar trim paraboliskām antenām. Šis masts pārraida signālu starp komandpunktiem un frontes līnijām. Pirmie prototipi tika izgatavoti 2005. gadā, bet masveida ražošana sākās vēlāk. Krievijas armija staciju pieņēma ekspluatācijā 2018. gadā.
Tehniskās iespējas:
Sakaru diapazons: līdz 40 km
Antenas augstums: līdz 30 metriem
Iepriekš tika apstiprināta tikai vienas šādas stacijas iznīcināšana - 2024. gada jūnijā. Tas ir, robežsargi iznīcināja tikai otro zināmo šīs iekārtas eksemplāru visa pilna mēroga kara laikā.