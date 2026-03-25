Krievu okupants no Burjatijas neslēpj šoku par kaujām ar ukraiņiem: "Dienas laikā nogulda mūsu brigādi"
Krievu karavīrs no Burjatijas sūdzas par smagiem zaudējumiem un paziņo, ka karš ar Ukrainu okupantiem bijis īsts pārsteigums.
Krievu okupants no Burjatijas publicēja atklātu ierakstu par to, kā krievi karā ar Ukrainu cieš milzīgus zaudējumus, kas ir desmitiem reižu lielāki nekā Krievijas armijas zaudējumi Čečenijā. Militārists raksta, ka vecā kara izpratne, kas izveidojās pēc Čečenijas, vairs nav aktuāla.
Viņš arī atzīst, ka krievu okupantu dzīvības cena frontes līnijās ir faktiski zaudējusi vērtību, un zaudējumi ir kļuvuši masveidīgi. Pēc viņa teiktā, Ukrainas bruņotie spēki var nogalināt veselu krievu karavīru brigādi tikai 24 stundu laikā (brigādē Krievijas bruņotajos spēkos parasti ir no 2000 līdz 4000 karavīriem - red.).
Smago zaudējumu atzīšana
Visskarbākais apgalvojums attiecas uz zaudējumiem. Autors apgalvo, ka iepriekš viena karavīra nāve tika uzskatīta par traģēdiju, turpretī tagad, viņaprāt, tūkstošiem var iet bojā vienas dienas laikā.
Ukrainas bruņoto spēku droni
Ziņojumā īpaša uzmanība tiek pievērsta lētu dronu lomai. Autors nepārprotami norāda, ka pieredze vairākos konfliktos vairs nesniedz priekšrocības, ja dārgs aprīkojums un apmācīti karavīri izrādās neaizsargāti pret masveidā ražotiem FPV droniem.