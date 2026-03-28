Neviens pat nenojauta, ko 20 gadus slepus darīja Nīderlandes karalis: tas pārsteidza daudzus!
Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs vairāk nekā divdesmit gadus slēpa neparastu detaļu par savu dzīvi – viņš regulāri strādāja par otro pilotu pasažieru lidojumos.
Lidoja "kā parasts pilots"
Monarhs vadīja lidmašīnas KLM aviokompānijas reisos. Viņa identitāte netika atklāta – kabīnē viņš sevi dēvēja vienkārši par "kapteini" vai apkalpes locekli.
Tā kā personvārdi Vilems un Aleksandrs ir izplatīti, vairums pasažieru pat nenojauta, ka viņi lido kopā ar karali.
Kā tas vispār bija iespējams
Ne katrs pasaules līderis var atļauties ko līdzīgu. Daudziem prezidentiem un premjerministriem ir stingri drošības ierobežojumi – dažiem pat nav atļauts pašiem vadīt automašīnu, nemaz nerunājot par lidmašīnu.
Nīderlandes monarha gadījumā situācija ir citāda: viņš spēja apvienot valsts pienākumus ar aviāciju, kā arī bija izgājis nepieciešamo apmācību.
Šī stāsts kļuva par īstu sensāciju, jo daudzus gadus tūkstošiem cilvēku bija iespēja lidot kopā ar karali, pat nenojaušot par to.