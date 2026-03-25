Ungārija pārtrauks gāzes piegādes Ukrainai līdz “Družbas” darbības atjaunošanai
Ungārija pārtrauks gāzes piegādes Ukrainai līdz brīdim, kad tiks atjaunotas naftas piegādes pa naftas cauruļvadu "Družba", trešdien pavēstīja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns.
"Mēs pakāpeniski pārtraucam gāzes piegādi no Ungārijas Ukrainai un atlikušo gāzi uzglabāsim Ungārijā," video platformā "Facebook" pauda premjers.
Krievijas naftas tranzīts pa cauruļvadu "Družba" uz Ungāriju tika apturēts janvāra beigās, kad Kijiva paziņoja, ka Ukrainas teritorijā cauruļvadam Krievijas triecienā nodarīti postījumi.
Orbāns noraida apgalvojumus par cauruļvada tehniskajām problēmām un vairākkārt pieprasījis, lai Ukraina atsāk tranzītu, taču bez rezultātiem.
Martā Ungārija bloķēja iepriekš saskaņotā 90 miljardu eiro Eiropas Savienības (ES) aizdevuma pārskaitīšanu Kijivai, kamēr Kijiva neatjaunos "Družba" darbību.
Ungārijā 12. aprīlī gaidāmas vēlēšanas.
Tuvojoties vēlēšanu dienai, Orbāns arvien aktīvāk cenšas sevi pozicionēt kā ES Ukrainai sniegtā atbalsta pretinieku.
Medijos izskanējušas ziņas, ka Krievijas izlūkdienests piedāvājis inscenēt atentātu pret Orbānu, šādi cenšoties uzlabot izredzes uz panākumiem vēlēšanās.