Tramps: irāņi ļoti grib vienošanos un man pasnieguši "milzīgas vērtības dāvanu"
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka Irāna vēlas panākt vienošanos konfliktā ar ASV un Izraēlu.
"Mēs patiesībā runājam ar īstajiem cilvēkiem, un viņi tik ļoti vēlas panākt vienošanos," Vašingtonā sacīja Tramps. No ASV puses sarunās ir iesaistīts valsts sekretārs Marko Rubio un viceprezidents Džeimss Deivids Venss, sacīja Tramps.
"Jums nav ne jausmas, cik ļoti viņi vēlas noslēgt vienošanos," Tramps teica par Irānas pusi. Tramps iepriekš bija atlicis draudus uzbrukt Irānas spēkstacijām, atsaucoties uz it kā "ļoti labām un produktīvām" sarunām par karadarbības izbeigšanu.
Tomēr Teherāna noliedza, ka sarunas būtu notikušas.
Tramps sacīja, ka Irānas sarunu vedēji ASV uzdāvinājuši "ļoti lielu dāvanu milzīgas naudas summas vērtībā". Viņš piebilda, ka dāvana ir "saistīta ar naftu un gāzi", nesniedzot sīkāku informāciju par "ļoti nozīmīgo balvu".