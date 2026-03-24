Krievu drons ietriecas Ļvivas ēkā (ekrānuzņēmums no video)
Šodien 17:38
Ļvivas centrs liesmās: krievu okupanti ar droniem trāpa divām dzīvojamām mājām
Krievija otrdien veikusi dronu triecienu Ukrainas rietumu pilsētai Ļvivai, kur fiksēti trāpījumi divām dzīvojamām ēkām, ziņo amatpersonas.
Ļvivas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Maksims Kozickis pavēstīja, ka viens no droniem trāpījis pilsētas centrā, cietis UNESCO mantojums. Pēc Kozicka teiktā, vismaz divi cilvēki guvuši ievainojumus, viņi ir smagi cietuši.
Vēl viens Krievijas drons trāpīja dzīvojamai ēkai Ļvivas Sihivas mikrorajonā, paziņoja pilsētas mērs Andrijs Sadovijs. Netiek ziņots par cietušajiem.