Eiropas Komisija kritizē Slovākijas pieņemto lēmumu noteikt ierobežojumus degvielas tirdzniecībai: "Tas ir ļoti diskriminējoši!"
Slovākijas valdības šomēnes pieņemtais lēmums noteikt ierobežojumus degvielas tirdzniecībai šīs valsts enerģētikas krīzes dēļ ir pretrunā Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem, otrdien paziņoja Eiropas Komisijas (EK) preses pārstāvis, vēsta aģentūra "Reuters".
"Mēs esam pievērsuši uzmanību tam, ka Slovākijas valdība ir pieņēmusi pasākumus, ar kuriem Slovākijā uz 30 dienām noteikts ierobežojums dīzeļdegvielas uzpildīšanai, kā arī ieviestas atšķirīgas cenas transportlīdzekļiem ar vietējām un ārvalstu numurzīmēm. Tas ietver augstākas cenas transportlīdzekļiem ar ārvalstu numurzīmēm," preses konferencē sacīja EK preses pārstāvis.
"Mēs uzskatām, ka šādi pasākumi ir ļoti diskriminējoši un neatbilst ES tiesību aktiem, un, lai gan mēs saprotam nepieciešamību atbalstīt iedzīvotājus, it īpaši šajā laikā, pasākumi nedrīkst radīt diskrimināciju pilsonības dēļ, kā arī nedrīkst apdraudēt mūsu vienotā tirgus integritāti; tādēļ mēs veiksim atbilstošas juridiskas darbības, lai nodrošinātu šo prasību ievērošanu," piebilda preses pārstāvis.
Lai vērstos pret panisku pirkšanu un degvielas tūrismu, Slovākijā tagad varēs iegādāties dīzeļdegvielu un benzīnu tikai līdz 400 eiro vērtībā uz katru automašīnu.
Ierobežota arī degvielas pārdošana uz ārzemēm, ko valdība uzskata par alternatīvu ievērojamam cenu kāpumam patērētājiem. Automašīnām ar ārvalstu numurzīmēm degviela tiek pārdota par augstāku cenu, kas aprēķināta kā vidējā no degvielas cenām, kas pašlaik ir spēkā kaimiņvalstīs Austrijā, Čehijā un Polijā.
Slovākijas un Polijas pierobežas rajonā vairākās uzpildes stacijās pēdējā laikā bija izbeigusies degviela.
Pēc Irānas kara sākuma Slovākijas valdība vienojās ar naftas pārstrādes uzņēmumu "Slovnaft" par brīvprātīgiem cenas griestiem. Šīs vienošanās dēļ degvielas cenas Slovākijā ir kāpušas lēnāk nekā kaimiņvalstīs, un tas novedis pie degvielas tūrisma no Austrijas un sevišķi no Polijas.