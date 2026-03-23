Meloni virzītā tiesu sistēmas reforma ir cietusi neveiksmi. "Itālijas tauta ir izteikusies!" pauž premjere
Itālijas premjerministres Džordžas Meloni virzītā tiesu sistēmas reforma, kas tika uzskatīta par viņas vadības pārbaudi pirms nākamgad gaidāmajām parlamenta vēlēšanām, ir cietusi neveiksmi.
"Itālijas tauta ir izteikusies. Un mēs šo lēmumu respektēsim," pēc referenduma video platformā "Instagram" Itālijas pilsoņus uzrunāja premjere. Meloni pauda, ka šī esot "garām palaista iespēju modernizēt Itāliju", taču norādīja, ka, neskatoties uz neveiksmi, viņa plāno turpināt "strādāt tautas labā". Premjere jau iepriekš bija izslēgusi iespēju, ka zaudējuma gadījumā varētu atkāpties no amata.
Iekšlietu ministrijas dati liecināja, ka īsi pirms balsu skaitīšanas beigām skaidri vadībā bija "nē" nometne ar 53,8%, bet 46,2% atbalstīja reformu. Reformā tika ierosināts nodalīt tiesnešu un prokuroru karjeras ceļus saskaņā ar praksi lielākajā daļā Eiropas valstu.
Tā arī paredzēja ieviest jaunas pašpārraudzības iestādes abām grupām, un to locekļu iecelšanā būtu iesaistīts parlaments. Tomēr reformas kritiķi norādīja, ka tā varētu pavērt politiķiem plašākas iespējas ietekmēt personāla lēmumus. Neraugoties uz zaudējumu referendumā, Meloni partija "Fratelli d'Italia" (FdI; "Itālijas brāļi") aptaujās ievērojami apsteidz visas pārējās partijas.