Serbijas prezidents: Trešais pasaules karš, iespējams, jau ir sācies
Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs paziņoja, ka Trešais pasaules karš, iespējams, jau ir sācies, un, viņaprāt, novērst globālu konfliktu būs ļoti grūti.
"Cīņa par naftu, gāzi, derīgajiem izrakteņiem, retajiem metāliem un citām izejvielām notiek jau ilgu laiku. Ja paskatās uz Pirmo un Otro pasaules karu, jūs redzēsiet, ka abi sākās ar reģionāliem konfliktiem. Tikai vēlāk veidojās lielāki militārie un politiskie savienojumi, kas galu galā tieši sadūrās. Šodien mēs vērojam kaut ko līdzīgu," viņš sacīja intervijā "Berliner Zeitung".
Saskaņā ar Vučiča teikto, no eskalācijas, visticamāk, vēl var izvairīties, bet vienkāršu ceļa uz to viņš neredz, jo "lielvalstu intereses ir pārāk dažādas un nozīmīgas, lai kāds varētu vienkārši atkāpties".
Viņš arī izteica viedokli, ka karš Ukrainā un Tuvajos Austrumos gandrīz neizbēgami novestu pie jauniem konfliktiem. Irānas pretestība Savienotajām Valstīm, neskatoties uz lieliem zaudējumiem, pēc serbu prezidenta vērtējuma "sūta signālu citiem valstīm", parādot, ka arī viņi var pretoties lielvarām, kas "uz papīra šķiet daudz stiprākas".
Attiecībā uz Ukrainas konfliktu Vučičs norādīja, ka tā beigām "arī nav redzams gals". Viņaprāt, Krievija, visticamāk, neuzvarēs šajā karā, taču arī nevarēs to zaudēt, jo "valsti, kurai ir kodolieroči, nevar uzvarēt militāri".
Serbu prezidenta izteikumi izskanēja, ņemot vērā viņa nesenos brīdinājumus par pieaugošajām draudiem pašai Serbijai. 14. martā Vučičs paziņoja, ka Horvātija, Albānija un pašpasludinātā Kosovas Republika gatavo uzbrukumu valstij.
Pamatojot šo apgalvojumu, viņš atsaucās uz trīspusēju sadarbības deklarāciju aizsardzības jomā, kas tika parakstīta Tirānā 2025. gada martā. Saskaņā ar serbu prezidenta vērtējumu, Horvātija, Albānija un Kosova gaida konflikta eskalāciju starp Krieviju un Eiropu un brīdi, kad Tuvajos Austrumos izcelsies lielāks karš, lai veiktu triecienu, vēsta "The Moscow Times".
Iepriekš, 7. martā, prezentējot nacionālo attīstības stratēģiju, Vučičs brīdināja par jauniem un nopietnākiem militāriem konfliktiem pasaulē. 2025. gada oktobrī viņš atzīmēja, ka "visi gatavojas karam, un jautājums ir tikai par to, kura pusei kāds piedar." Viņš arī uzsvēra, ka Serbija uztur labas attiecības ar NATO, taču saglabā militārā neitralitātes politiku.