Beirūta pēc uzbrukumiem 2026. gada 21. martā.
Šodien 12:25
Izraēla turpina uzbrukumus objektiem Irānā un Libānā
Izraēla sestdien devusi triecienus objektiem Irānā un Libānā un pārtvērusi raķetes, kas tika izšautas pret Izraēlu no Irānas, paziņojusi armija.
Izraēlas armija ziņoja, ka naktī un šorīt no Irānas pret Izraēlu tika izšautas raķetes. Glābšanas dienesti devušies uz vairākām trieciena vietām Telavivas apkaimē. Ziņu par ievainotajiem pagaidām nav.
Naktī Izraēlas armija turpināja uzbrukumus Irānai un Libānai.
"Izraēlas sauszemes spēki apšaudīja vairākus bruņotus "Hizbollah" kaujiniekus Libānas dienvidos," paziņoja armija. "Karavīri sauszemes kaujās likvidēja vienu teroristu. Turklāt tie vadīja Izraēlas gaisa spēku lidmašīnu, kas notrieca vēl vairākus teroristus, kuri šāva uz Izraēlas karavīriem. Pēc tam karavīri likvidēja vēl trīs teroristus," pavēstīja armija.